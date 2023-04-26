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Saúde

Covid: governo amplia vacina bivalente para todos acima de 18 anos; tire suas dúvidas

Ouça entrevista com a secretária da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 10:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 abr 2023 às 10:49
Vacina, seringa, ampola, vacinação
Vacina, seringa, ampola, vacinação Crédito: Pexels
O Ministério da Saúde anunciou esta semana a ampliação da campanha de vacinação contra covid-19 com a dose de reforço bivalente para toda população acima de 18 anos de idade. Cerca de 97 milhões de brasileiros poderão ser vacinados. Segundo o Ministério da Saúde, a orientação vale para quem já recebeu, pelo menos, duas doses de vacinas monovalentes (Coronavac, Astrazeneca, Pfizer ou Janssen) como esquema primário ou como dose de reforço, respeitando um intervalo de quatro meses da última dose. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, esclarece as dúvidas sobre a vacinação. “A vacinação é fundamental para minimizar a carga e prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença”, explica. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Ethel Maciel - 26-04-23.mp3

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