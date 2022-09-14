Covid: governo altera regras para entrada no Brasil; entendas as mudanças

O governo federal publicou, nesta semana, a portaria interministerial que altera as regras para a entrada de viajantes no Brasil, impostas pela pandemia do novo coronavírus. Com o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), agora brasileiros e estrangeiros podem escolher entre apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 ou um teste negativo para a doença realizado até um dia antes do embarque para o país. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora substituta de Vigilância Epidemiológica em Portos, Aeroportos e Fronteiras da Anvisa, Noemi Melo Cabral, fala sobre o assunto!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Noemi Melo Cabral - 14-09-22
Segundo a Anvisa, “com a mudança, os viajantes podem optar por apresentar o comprovante de vacinação ou o teste negativo para entrada no Brasil. A medida simplifica os controles hoje existentes, pois possibilita que qualquer viajante possa cumprir algum dos requisitos necessários”.
“A recomendação é reiterada por posicionamento da OMS (Organização Mundial de Saúde), que ressalta que as políticas para testes e quarentena devem ser revisadas regularmente para garantir que sejam suspensas quando não forem mais necessárias. Por fim, a OMS define ainda que deve-se oferecer alternativas de viagem para indivíduos não vacinados, como por meio do uso de testes de detecção”, disse, em comunicado.