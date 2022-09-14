Covid: governo altera regras para entrada no Brasil; entendas as mudanças

Passaporte da vacina, comprovante vacinal Crédito: Canva

O governo federal publicou, nesta semana, a portaria interministerial que altera as regras para a entrada de viajantes no Brasil, impostas pela pandemia do novo coronavírus. Com o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), agora brasileiros e estrangeiros podem escolher entre apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 ou um teste negativo para a doença realizado até um dia antes do embarque para o país. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora substituta de Vigilância Epidemiológica em Portos, Aeroportos e Fronteiras da Anvisa, Noemi Melo Cabral, fala sobre o assunto!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Noemi Melo Cabral - 14-09-22

Segundo a Anvisa, “com a mudança, os viajantes podem optar por apresentar o comprovante de vacinação ou o teste negativo para entrada no Brasil. A medida simplifica os controles hoje existentes, pois possibilita que qualquer viajante possa cumprir algum dos requisitos necessários”.