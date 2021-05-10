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Covid: estudos apontam baixa transmissão de crianças para professores

Ouça entrevista com o médico infectologista Alexandre Rodrigues da Silva, presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Espírito Santo

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 10:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 mai 2021 às 10:50
As escolas com turmas de educação infantil e primeiro ciclo do ensino fundamental (1º aos 5º ano) no Espírito Santo, mesmo situadas em municípios de risco alto para a transmissão da covid-19, estão autorizadas a retomar as atividades presenciais a partir desta segunda-feira (10).
A decisão foi anunciada pelo governador Renato Casagrande, em pronunciamento na sexta-feira (7), durante apresentação do novo Mapa de Risco. Sobre a decisão, o governador afirmou que também contou com uma manifestação da Sociedade de Infectologia do Espírito Santo, pontuando o baixo índice de contágio entre crianças até os 10 anos. Esse parecer foi elaborado também em conjunto com a Sociedade Espiritossantense de Pediatria, como explicou em entrevista à CBN Vitória, o médico infectologista Alexandre Rodrigues da Silva, presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Espírito Santo.
Confira a entrevista completa!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alexandre Rodrigues da Silva - 10-05-21.mp3
- O QUE DIZ O POSICIONAMENTO DAS SOCIEDADES?
"[...] Porém, no caso do Sars-CoV-2, vírus causador da covid-19, este comportamento de transmissão não tem sido observado nas crianças e adolescentes, especialmente nas menores de 5 anos.
Em diferentes países a retomada das aulas não teve impacto negativo na curva de óbito quando foram adotadas medidas de controle como:
- Monitoramento de sintomas, testagem de sintomáticos e rastreamento de contatos
- Distanciamento > 1,5m e retorno gradual de etapas
- Medidas de higienização das mãos, etiqueta de tosse, uso de máscaras, limpeza diário do ambiente.
Estudos têm mostrado baixa transmissão entre as crianças e de crianças para professores, mesmo nos locais onde houve retorno das aulas, inclusive no Brasil
Diante das evidências apresentadas, a SOESPE e a SIES recomendam o retorno do ensino presencial inicialmente para as crianças de Educação Infantil e até o quinto ano do Ensino Fundamental I, que são os períodos com maior prejuízo diante da ausência de atividades presenciais. Para isso, as escolas precisarão ter treinamento e capacitação das equipes com reforço o uso de máscaras pelo educadores, funcionários e crianças com mais de 2 anos de idade, disponibilidade de insumos para higiene das mãos e educação continuada sobre a sua importância, limpeza constante dos ambientes e com turmas reduzidas para manter o distanciamento adequados entre os alunos. Recomendam também que as orientações descritas estendidas ao transporte escolar, uma vez que muitas crianças se deslocam para a escola por este meio.
[...] Além disso, orientam que ao evidenciarem qualquer sinal de suspeita de quadros virais nos seus filhos, cujos sintomas possam fazer parte de quadros suspeitos de covid-19, tais como obstrução nasal, coriza, tosse, diarreia, dores musculares, com ou sem febre, não sejam levados a sua escola, e fiquem em isolamento. Para as crianças sintomáticas, sugerimos que, mesmo apresentando sintomas leves, sejam avaliados por médico, para coleta de exames para diagnóstico (Espírito Santo, 2021).

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