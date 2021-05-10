Covid: estudos apontam baixa transmissão de crianças para professores

As escolas com turmas de educação infantil e primeiro ciclo do ensino fundamental (1º aos 5º ano) no Espírito Santo, mesmo situadas em municípios de risco alto para a transmissão da covid-19, estão autorizadas a retomar as atividades presenciais a partir desta segunda-feira (10).

A decisão foi anunciada pelo governador Renato Casagrande, em pronunciamento na sexta-feira (7), durante apresentação do novo Mapa de Risco. Sobre a decisão, o governador afirmou que também contou com uma manifestação da Sociedade de Infectologia do Espírito Santo, pontuando o baixo índice de contágio entre crianças até os 10 anos. Esse parecer foi elaborado também em conjunto com a Sociedade Espiritossantense de Pediatria, como explicou em entrevista à CBN Vitória, o médico infectologista Alexandre Rodrigues da Silva, presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Espírito Santo.

Confira a entrevista completa!

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- O QUE DIZ O POSICIONAMENTO DAS SOCIEDADES?

"[...] Porém, no caso do Sars-CoV-2, vírus causador da covid-19, este comportamento de transmissão não tem sido observado nas crianças e adolescentes, especialmente nas menores de 5 anos.

Em diferentes países a retomada das aulas não teve impacto negativo na curva de óbito quando foram adotadas medidas de controle como:

- Monitoramento de sintomas, testagem de sintomáticos e rastreamento de contatos

- Distanciamento > 1,5m e retorno gradual de etapas

- Medidas de higienização das mãos, etiqueta de tosse, uso de máscaras, limpeza diário do ambiente.

Estudos têm mostrado baixa transmissão entre as crianças e de crianças para professores, mesmo nos locais onde houve retorno das aulas, inclusive no Brasil

Diante das evidências apresentadas, a SOESPE e a SIES recomendam o retorno do ensino presencial inicialmente para as crianças de Educação Infantil e até o quinto ano do Ensino Fundamental I, que são os períodos com maior prejuízo diante da ausência de atividades presenciais. Para isso, as escolas precisarão ter treinamento e capacitação das equipes com reforço o uso de máscaras pelo educadores, funcionários e crianças com mais de 2 anos de idade, disponibilidade de insumos para higiene das mãos e educação continuada sobre a sua importância, limpeza constante dos ambientes e com turmas reduzidas para manter o distanciamento adequados entre os alunos. Recomendam também que as orientações descritas estendidas ao transporte escolar, uma vez que muitas crianças se deslocam para a escola por este meio.