Covid: ES negocia compra de 3,5 milhões de doses com AstraZeneca

O governador do Estado negocia com pelo menos nove indústrias farmacêutica a aquisição de doses adicionais para imunizar toda a população capixaba contra a Covid-19, além das fornecidas pelo Ministério da Saúde.

Em entrevista nesta sexta-feira (30) à CBN Vitória, o governador Renato Casagrande explicou que as negociações mais promissoras acontecem com a AstraZeneca. São 3,5 milhões de doses. A vantagem deste fabricante, detalha Casagrande, é que já há autorização da Anvisa. No entanto, o governador esbarra na dificuldade de doses imediatas. Nesta entrevista para marcar os 25 anos da CBN Vitória, Casagrande adianta que poderá flexibilizar a volta às aulas para cidades em risco alto entre outros assuntos. Acompanhe.