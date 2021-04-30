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ENTREVISTA

Covid: ES negocia compra de 3,5 milhões de doses com AstraZeneca

Ouça entrevista com o governador Renato Casagrande

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 11:16

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 abr 2021 às 11:16
O governador do Estado negocia com pelo menos nove indústrias farmacêutica a aquisição de doses adicionais para imunizar toda a população capixaba contra a Covid-19, além das fornecidas pelo Ministério da Saúde.
Em entrevista nesta sexta-feira (30) à CBN Vitória, o governador Renato Casagrande explicou que as negociações mais promissoras acontecem com a AstraZeneca. São 3,5 milhões de doses. A vantagem deste fabricante, detalha Casagrande, é que já há autorização da Anvisa. No entanto, o governador esbarra na dificuldade de doses imediatas. Nesta entrevista para marcar os 25 anos da CBN Vitória, Casagrande adianta que poderá flexibilizar a volta às aulas para cidades em risco alto entre outros assuntos. Acompanhe.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renato Casagrande - 30-04-21

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