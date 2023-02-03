Covid: ES confirma primeiro caso da ômicron XBB.1.5

Coronavírus, Covid-19, variante Ômicron Crédito: Fabian Montaño/Canva

O primeiro caso da subvariante XBB.1.5 da Ômicron, da Covid-19, foi identificado no Espírito Santo na última quarta-feira (1º). Segundo a Rede Genômica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), esse é um dos primeiros casos confirmados até o momento em todo o território brasileiro. O anúncio foi feito pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o diretor do Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES), Rodrigo Ribeiro Rodrigues, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

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No mundo, a XBB.1.5 despertou preocupação em virtude do aumento de casos nos Estados Unidos e de a rápida disseminação, uma vez que ela tem uma mutação que lhe confere a capacidade de se ligar mais facilmente às células humanas. A primeira confirmação no Brasil aconteceu em janeiro deste ano, em uma amostra do estado de São Paulo.

A Secretaria da Saúde informa que no último sequenciamento genético realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (LACEN/ES) para vigilância genômica da Covid-19 no Estado, foram sequenciadas 86 amostras, sendo 28 amostras de óbitos ocorridos ao longo de 2022 e 58 amostras de pessoas infectadas pelo vírus no período de 30 de outubro a 19 de novembro – referentes às semanas epidemiológicas (SE) 44, 45 e 46.

Entre as amostras de óbitos, foram detectadas quatro subvariantes da Omicron: BA.1 (2 amostras), BA.2 (4 amostras), BA.4 (2 amostras) e BA.5 (20). Já entre as amostras de pessoas infectadas, foram detectadas seis subvariantes da Omicron: BQ.1 (26 amostras), XBB.1 (2 amostras), BE.9 (3 amostras), BA.4 (6 amostras), BA.5 (20 amostras) e BN.3 (1 amostra).Desse resultado, tem-se as primeiras detecções da circulação das subvariantes Omicron XBB.1 (em amostras das SE’s 44 e 46) e BE.9 (SE’s 45 e 46) no Espírito Santo.