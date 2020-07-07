Covid: entidades de saúde lançam plano de enfrentamento à pandemia

Em meio à preocupação com o novo coronavírus no País, estando o Brasil com um dos piores cenários de disseminação da doença no mundo, organizações do campo da saúde e da sociedade civil, que integram a Frente Pela Vida, entre elas a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), elaboraram o Plano Nacional de Enfrentamento à Covid-19, que foi lançado no última sexta-feira (03).

Nesta terça-feira (07), em entrevista à rádio CBN Vitória, a médica Gulnar Azevedo e Silva, presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), detalha as medidas.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Gulnar Azevedo e Silva - 07-07-20

Ela destaca, de forma geral, a ideia do Plano: “Essa não é uma mera lista de propostas. Esse plano é um sistema articulado de estratégias para métodos de controle da epidemia, cuja a funcionalidade depende de gestão competente”, explica. Ao final do documento é apresentado um conjunto de 60 recomendações direcionadas às autoridades políticas e às sanitárias; aos gestores públicos em saúde; e à sociedade em geral detalham caminhos possíveis para que o Brasil consiga dar uma resposta efetiva à pandemia. Entre os destaques no Plano:

1. Implantar comitês consultivos e de assessoramento em todas as esferas de governo, com representação das comunidades científicas e profissionais e de organismos da sociedade civil, conforme a estrutura de conselhos de saúde, para discussão e encaminhamento de soluções e medidas de controle da pandemia.

2. Considerando o caráter federativo do SUS, é fundamental respeitar os mecanismos tripartites de pactuação e decisão, com o funcionamento eficiente da Comissão Intergestores Tripartite e das Comissões Intergestores Bipartites, assim como do Centro de Operações Estratégicas (COE).

3. Às autoridades federais cabe promover o adequado desempenho do COE, como instância de coordenação nacional visando à correta aplicação de estratégias epidemiológicas de controle da pandemia de acordo com os parâmetros definidos pela Organização Mundial de Saúde e a experiência de outros países.

4. Cabe aos governos estaduais e municipais o compromisso de seguirem os mesmos propósitos na sua respectiva esfera de atuação, mediante adoção, regulação e gestão de todas as medidas necessárias ao controle da pandemia.

5. É fundamental investir no desenvolvimento tecnológico de testes, vacinas e insumos em grande escala segundo as necessidades do país, articulando, apoiando e coordenando os esforços dos grupos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico em saúde ativos no Brasil.

OUTROS:

- Nos planos estaduais e municipais, cabe às autoridades sanitárias respectivas, Secretários e Secretárias de Saúde, a formulação de planos estratégicos de intervenção equivalentes e ajustados às respectivas realidades.

- A flexibilização das medidas de distanciamento físico e restrição de mobilidade será cogitada apenas onde e quando a situação epidemiológica permitir, com pré-requisitos precisamente definidos, conforme indicadores estabelecidos pela OMS e referendados por outras organizações internacionais de saúde, sendo não-indicada enquanto persistir algum dos seguintes critérios:

a. Número de casos e taxas de incidência em ascensão.

b. Número de óbitos e taxas de mortalidade em ascensão.

c. Número reprodutivo efetivo (Rt) acima de 1.

d. Disseminação geográfica da epidemia, indicando que a redução de

mobilidade não foi suficiente para bloquear sua progressão.

e. Persistência de velocidades de crescimento diferentes em diferentes áreas

do mesmo estado.

f. Insuficiência da capacidade instalada para testagem molecular ampla de

modo a detectar e isolar casos de COVID-19 e a rastrear contatos e colocá-los em quarentena.

g. Taxas de ocupação de leitos de UTI superiores a 70%

- Para todos os casos laboratorialmente confirmados ou com diagnóstico clínico de COVID-19, em que se julgar necessário, deve ser realizado o isolamento individual rigoroso, sob supervisão das equipes de vigilância e acompanhamento pelas equipes de atenção primária em saúde.

- Pacientes com suspeita de COVID-19 devem ser rastreados no primeiro contato com qualquer serviço de saúde com as precauções para controle de infecção, que incluem atendimento em áreas externas, limitação do contato físico, modificações de fluxo, separação de áreas de atendimento e espera, distanciamento, barreiras físicas e uso adequado de EPI, de acordo com a atividade e tipo de contato realizado.