"Covid é devastadora", diz jornalista sobre reportagem em UTI

Equipe de UTI durante a manobra chamada "pronar", que ajuda o paciente a respirar melhor Crédito: Carlos Alberto Silva

Por cinco dias, o jornalista Carlos Alberto Silva, da redação A Gazeta/CBN, testemunhou e registrou em vídeo e fotos a batalha da equipe da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Evangélico de Vila Velha. O resultado do trabalho foi uma série de reportagens que retrata a guerra diária contra a ameaça mortal contra o novo coronavírus.

Em conversa com o CBN Cotidiano, Carlos Alberto contou detalhes do que viu dentro da unidade Covid de terapia intensiva e descreveu a sensação de dor, angústia e adrenalina que sentiu. "Posso afirmar que a Covid é devastadora. Provoca danos ao organismo que as pessoas nem imaginam e muitas estão nas ruas sem proteção ou ficando em aglomerações", relata.

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Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Carlos Alberto Silva - 31-07-20

"Durante as 32 horas, ao longo de cinco dias, que passei dentro da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Evangélico de Vila Velha para registrar os bastidores da guerra diária contra o coronavírus, me despedi de quatro vidas. Entre elas a de uma jovem de 25 anos e de uma idosa de 65", destacou..