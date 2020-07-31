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NA LINHA DE FRENTE

"Covid é devastadora", diz jornalista sobre reportagem em UTI

O jornalista da redação A Gazeta/CBN Carlos Alberto Silva contou bastidores da reportagem que fez dentro de uma unidade hospitalar que trata a Covid-19

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 18:36

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

31 jul 2020 às 18:36
Equipe de UTI durante a manobra chamada "pronar", que ajuda o paciente a respirar melhor Crédito: Carlos Alberto Silva
Por cinco dias, o jornalista Carlos Alberto Silva, da redação A Gazeta/CBN, testemunhou e registrou em vídeo e fotos a batalha da equipe da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Evangélico de Vila Velha. O resultado do trabalho foi uma série de reportagens que retrata a guerra diária contra a ameaça mortal contra o novo coronavírus.
Em conversa com o CBN Cotidiano, Carlos Alberto contou detalhes do que viu dentro da unidade Covid de terapia intensiva e descreveu a sensação de dor, angústia e adrenalina que sentiu. "Posso afirmar que a Covid é devastadora. Provoca danos ao organismo que as pessoas nem imaginam e muitas estão nas ruas sem proteção ou ficando em aglomerações", relata. 
OUÇA:
Entrevista - Fábio Botacin - Carlos Alberto Silva - 31-07-20
"Durante as 32 horas, ao longo de cinco dias, que passei dentro da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Evangélico de Vila Velha para registrar os bastidores da guerra diária contra o coronavírus, me despedi de quatro vidas. Entre elas a de uma jovem de 25 anos e de uma idosa de 65", destacou.. 
 VEJA VOCÊ TAMBÉM: "NA LINHA DE FRENTE"
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"Desmoronar e ganhar um abraço é necessário às vezes", diz enfermeira
 
 

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