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NOTA TÉCNICA

Covid: com avanço de casos, cientistas voltam a alertar sobre doença

O alerta veio, por meio de nota técnica, assinada por professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 12:27

Publicado em 

14 dez 2020 às 12:27
Em meio a um novo avanço dos casos de coronavírus no país, especialistas da área de saúde assinaram uma nota técnica, no final do último mês, que pede medidas urgentes para o combate ao crescimento dos casos de contaminação pela doença. O documento é assinado pelo grupo de trabalho multidisciplinar de cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em entrevista à CBN Vitória, o professor doutor Edmilson Migowski, médico infectologista e professor de Doenças Infecciosas da Universidade, fala sobre o assunto e traz um retrato dos desafios da pandemia no país.
Entrevista Patricia Vallim - Prof. Dr. Edmilson Migowsk - 14-12-20.mp3
O grupo de trabalho aponta uma sequência de erros nas medidas de prevenção e critica a postura de algumas autoridades. “Muitos, especialmente os mais jovens, têm se aglomerado em festas, bares, praias e outros eventos sociais. O processo eleitoral, fundamental à democracia, também gerou aglomerações”, afirma o texto.
Os cientistas da UFRJ elaboraram uma lista em que sugerem a adoção de 12 medidas:
1. Abertura imediata de leitos hospitalares, incluindo os de UTI, para absorver a crescente demanda por vagas
2. Contratação emergencial de profissionais de saúde para atuarem nesses leitos
3. Aquisição emergencial de equipamentos e insumos necessários para a assistência aos pacientes
4. Realização de ampla testagem por RT-PCR em todos os casos suspeitos, com rastreamento de seus contatos
5. Isolamento dos casos e contatos com RT-PCR positivo
6. Reforço nas campanhas de esclarecimento sobre as medidas preventivas
7. Ampliação da oferta de transporte público a fim de evitar aglomeração
8. Suspensão imediata de eventos presenciais, sejam sociais, esportivos ou culturais
9. Fechamento das praias
10. Limitação e escalonamento do horário de funcionamento de estabelecimentos que permanecerem abertos
11. Rigorosa fiscalização dos estabelecimentos abertos
12. Avaliação da decretação de lockdown caso o cenário epidemiológico da doença se mantenha ou se agrave.

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