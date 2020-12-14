Covid: com avanço de casos, cientistas voltam a alertar sobre doença

Em meio a um novo avanço dos casos de coronavírus no país, especialistas da área de saúde assinaram uma nota técnica, no final do último mês, que pede medidas urgentes para o combate ao crescimento dos casos de contaminação pela doença. O documento é assinado pelo grupo de trabalho multidisciplinar de cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em entrevista à CBN Vitória, o professor doutor Edmilson Migowski, médico infectologista e professor de Doenças Infecciosas da Universidade, fala sobre o assunto e traz um retrato dos desafios da pandemia no país.

Your browser does not support the audio element. Entrevista Patricia Vallim - Prof. Dr. Edmilson Migowsk - 14-12-20.mp3

O grupo de trabalho aponta uma sequência de erros nas medidas de prevenção e critica a postura de algumas autoridades. “Muitos, especialmente os mais jovens, têm se aglomerado em festas, bares, praias e outros eventos sociais. O processo eleitoral, fundamental à democracia, também gerou aglomerações”, afirma o texto.

Os cientistas da UFRJ elaboraram uma lista em que sugerem a adoção de 12 medidas:

1. Abertura imediata de leitos hospitalares, incluindo os de UTI, para absorver a crescente demanda por vagas

2. Contratação emergencial de profissionais de saúde para atuarem nesses leitos

3. Aquisição emergencial de equipamentos e insumos necessários para a assistência aos pacientes

4. Realização de ampla testagem por RT-PCR em todos os casos suspeitos, com rastreamento de seus contatos

5. Isolamento dos casos e contatos com RT-PCR positivo

6. Reforço nas campanhas de esclarecimento sobre as medidas preventivas

7. Ampliação da oferta de transporte público a fim de evitar aglomeração

8. Suspensão imediata de eventos presenciais, sejam sociais, esportivos ou culturais

9. Fechamento das praias

10. Limitação e escalonamento do horário de funcionamento de estabelecimentos que permanecerem abertos

11. Rigorosa fiscalização dos estabelecimentos abertos