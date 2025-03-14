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Especial 5 anos de Pandemia

Covid: 9 milhões de doses dos imunizantes já foram aplicadas no ES

Ouça entrevistas com a coordenadora do Programa de Imunizações, Danielle Grillo e com a técnica de enfermagem, Iolanda Brito

Publicado em 14 de Março de 2025 às 10:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 mar 2025 às 10:54
Iolanda Brito, no início da vacinação contra a Covid-19, em janeiro de 2021
Iolanda Brito, no início da vacinação contra a Covid-19, em janeiro de 2021 Crédito: Carlos Alberto Silva
O dia 18 de janeiro foi outra data marcante durante os anos de pandemia. Dez meses após o primeiro caso de Covid-19 ter sido identificado no Espírito Santo, a técnica de enfermagem Iolanda Brito recebia a primeira dose de vacina CoronaVac a ser aplicada no Estado. Mais do que o controle dos casos, a aplicação do imunizante representava também uma dose de esperança para os capixabas que perderam amigos e entes queridos. Em entrevista à CBN Vitória, a técnica de enfermagem Iolanda Brito conta o que sentiu naquele dia. 
Cinco anos após a chegada da pandemia, nove milhões de doses de imunizantes foram aplicadas no Espírito Santo. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações do Estado, Danielle Grillo, reforça a importância da vacinação, mesmo após a diminuição dos riscos de complicações. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Iolanda Brito e Danielle Grillo - 14-03-25.mp3
Sesa atualiza pontos de testagem para detecção da Covid-19:
Terminal de Laranjeiras, na Serra e Terminal de Itacibá, em Cariacica. Os demais pontos existentes serão desmobilizados. Em ambos os locais o atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 08 às 17h, sendo a última ficha de atendimento realizada até às 16h30. O atendimento é realizado por ordem de chegada.

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