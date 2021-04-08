Covid-19: Vila Velha vai começar a imunizar idosos de 60 a 64 anos

Uma nova faixa etária vai começar a ser vacinada no Espírito Santo, começando por Vila Velha. O município é o primeiro a abrir agendamento para idosos de 60 a 64 anos receberem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. São 12 mil vagas destinadas ao grupo, para imunização nesta sexta-feira (09) e sábado (10). O sistema de agendamento on-line abriu às 15h desta quinta-feira (8).