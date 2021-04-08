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Covid-19: Vila Velha vai começar a imunizar idosos de 60 a 64 anos

A entrevistada é Cátia Lisboa, secretária municipal de Saúde de Vila Velha

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 16:18

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

08 abr 2021 às 16:18
Profissional de saúde aplica uma dose da vacina CoronaVac em idoso em um drive-thru Crédito: Mateus Bonomi/Agif/Estadão Conteúdo
Uma nova faixa etária vai começar a ser vacinada no Espírito Santo, começando por Vila Velha. O município é o primeiro a abrir agendamento para idosos de 60 a 64 anos receberem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. São 12 mil vagas destinadas ao grupo, para imunização nesta sexta-feira (09) e sábado (10). O sistema de agendamento on-line abriu às 15h desta quinta-feira (8).
Entrevista - Fabio Botacin - Cátia Lisboa - 08-04-21
As informações foram detalhadas pela secretária municipal de Saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça!

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