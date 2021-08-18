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A partir de 18 anos

Covid-19: Viana abre 12 mil vagas para vacinar moradores de outros municípios

A entrevistada é a secretária municipal de Saúde de Viana, Jaqueline Jubini

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 17:38

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

18 ago 2021 às 17:38
Vacinação contra a Covid-19
Vacinação contra a Covid-19 Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Viana vai vacinar moradores de outras cidades contra a Covid-19. No próximo sábado (21), haverá um Dia D de imunização contra a doença em todo o Estado. No município, serão disponibilizadas mais de 12 mil doses para pessoas acima dos 18 anos de idade que ainda não receberam a primeira dose da vacina. O agendamento deve ser feito pela plataforma www.vacinaeconfia.es.gov.br. A aplicação das doses será em modelo drive-thru, no estacionamento da Transportadora Belmok, em Canaã, das 08 às 16h30. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a secretária municipal de Saúde de Viana, Jaqueline Jubini, fala sobre o assunto.
Entrevista - Lucas Valadão - Jaqueline Jubini - 18-08-21.mp3

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