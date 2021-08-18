Covid-19: Viana abre 12 mil vagas para vacinar moradores de outros municípios

Viana vai vacinar moradores de outras cidades contra a Covid-19. No próximo sábado (21), haverá um Dia D de imunização contra a doença em todo o Estado. No município, serão disponibilizadas mais de 12 mil doses para pessoas acima dos 18 anos de idade que ainda não receberam a primeira dose da vacina. O agendamento deve ser feito pela plataforma www.vacinaeconfia.es.gov.br. A aplicação das doses será em modelo drive-thru, no estacionamento da Transportadora Belmok, em Canaã, das 08 às 16h30. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a secretária municipal de Saúde de Viana, Jaqueline Jubini, fala sobre o assunto.
Entrevista - Lucas Valadão - Jaqueline Jubini - 18-08-21.mp3