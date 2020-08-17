Covid-19: saiba como fazer o isolamento domiciliar do paciente

Um dos grandes desafios quando uma pessoa está infectada pelo coronavírus e está em isolamento domiciliar é impedir que outras pessoas da mesma casa contraiam a doença. Nesta edição do CBN Vitória, a médica infectologista e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Raquel Stucchi, explica que preferencialmente esse paciente deve ficar num cômodo isolado da casa. Fundamental é manter o distanciamento social de todos da casa. e usar a máscara!