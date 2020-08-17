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CORONAVÍRUS

Covid-19: saiba como fazer o isolamento domiciliar do paciente

As dicas são da médica infectologista e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Raquel Stucchi

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 11:07

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 ago 2020 às 11:07
Um dos grandes desafios quando uma pessoa está infectada pelo coronavírus e está em isolamento domiciliar é impedir que outras pessoas da mesma casa contraiam a doença. Nesta edição do CBN Vitória, a médica infectologista e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Raquel Stucchi, explica que preferencialmente esse paciente deve ficar num cômodo isolado da casa.  Fundamental é manter o distanciamento social de todos da casa. e usar a máscara!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Raquel Stucchi - 17-08-20

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