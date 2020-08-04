Covid-19: resultado positivo de teste libera visitas aos familiares?

Uma dúvida muito comum, em virtude da pandemia do novo coronavírus, é se após realizar um teste e o resultado for positivo para a Covid-19, se a pessoa estaria apta à retomada da chamada "normalidade". Recorrer a realização dos testes sorológicos na expectativa de já ter sido infectado pela doença e desenvolvido anticorpos não necessariamente significa que você deixou de oferecer risco para aqueles com quem se encontra. É o que alerta a médica infectologista Rúbia Miossi em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (04).