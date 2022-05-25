Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Covid-19: quem foi infectado no início do ano pode ter a doença de novo?
Saúde

Covid-19: quem foi infectado no início do ano pode ter a doença de novo?

Quem responde é o imunologista Daniel de Oliveira Gomes, professor do Centro de Ciências da Saúde da Ufes

Publicado em 25 de Maio de 2022 às 10:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 mai 2022 às 10:40
Teste RT-PCR para diagnosticar a Covid-19
Teste RT-PCR para diagnosticar a Covid-19 Crédito: Pixabay
O número de novos casos da Covid-19 tem subido no Espírito Santo e no Brasil. O próprio subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, afirmou em entrevista à CBN Vitória na semana passada que as notificações praticamente dobraram em um intervalo de cinco semanas. O aparecimento de novas subvariantes do coronavírus, assim como o relaxamento das medidas de biossegurança, contribuem para uma possível nova onda. 
Neste contexto, entre os muitos infectados desde o início de 2022, fica a dúvida: quem teve Covid-19 no começo do ano pode contraí-la novamente em um espaço tão curto de tempo? Quem responde é o imunologista Daniel de Oliveira Gomes, doutor em Imunologia pela UFRJ e Universidade de Harvard, professor do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em entrevista à CBN Vitória. 
A resposta sobre a reinfecção é: sim, é possível quem pegou a doença no início do ano ter Covid-19 novamente. O tempo para reinfecção pode ser tão precoce quanto até 40 dias após a primeira infecção. Mas de forma geral, acredita-se que a pessoa está protegida contra o coronavírus por pelo menos três meses depois de uma infecção. Um fator que pode favorecer a reinfecção é que a proteção adquirida por meio da doença e do esquema vacinal completo vai caindo com o passar do tempo.
Entrevista Fernanda Queiroz - Daniel de Oliveira Gomes - 25-05-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados