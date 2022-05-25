Covid-19: quem foi infectado no início do ano pode ter a doença de novo?

Teste RT-PCR para diagnosticar a Covid-19 Crédito: Pixabay

O número de novos casos da Covid-19 tem subido no Espírito Santo e no Brasil. O próprio subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, afirmou em entrevista à CBN Vitória na semana passada que as notificações praticamente dobraram em um intervalo de cinco semanas. O aparecimento de novas subvariantes do coronavírus, assim como o relaxamento das medidas de biossegurança, contribuem para uma possível nova onda.

Neste contexto, entre os muitos infectados desde o início de 2022, fica a dúvida: quem teve Covid-19 no começo do ano pode contraí-la novamente em um espaço tão curto de tempo? Quem responde é o imunologista Daniel de Oliveira Gomes, doutor em Imunologia pela UFRJ e Universidade de Harvard, professor do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em entrevista à CBN Vitória.

A resposta sobre a reinfecção é: sim, é possível quem pegou a doença no início do ano ter Covid-19 novamente. O tempo para reinfecção pode ser tão precoce quanto até 40 dias após a primeira infecção. Mas de forma geral, acredita-se que a pessoa está protegida contra o coronavírus por pelo menos três meses depois de uma infecção. Um fator que pode favorecer a reinfecção é que a proteção adquirida por meio da doença e do esquema vacinal completo vai caindo com o passar do tempo.