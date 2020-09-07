Covid-19 pode trazer complicações neurológicas? Médico explica!

A medicina ainda tem várias dúvidas com relação à covid-19 e um dos temas que desperta curiosidade é com relação a possíveis sequelas da doença para pacientes infectados. Uma dessas são as complicações neurológicas. Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta segunda-feira (07), o doutor Renan Domingues, neurologista, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e professor na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, explica o tema.

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“As complicações neurológicas mais graves, em que os pacientes fazem rebaixamento de consciência, ficando sonolentos e têm convulsão, essas tendem a acontecer mais no chamado grupo de risco: aqueles pacientes que já são mais vulneráveis às formas mais graves da doença. Agora, o que nós temos observado também, e isso não é infrequente, é que mesmo aqueles que apresentam formas leves podem apresentar um grupo de sintomas persistente, como dor de cabeça, alteração do olfato [que é algo já muito falado], fadiga e, até mesmo, alterações não tão pronunciadas, mas alterações perceptíveis da memória”, explica.

SINTOMAS DE MENOR GRAVIDADE: TONTURA, FADIGA E CEFALEIA [dor de cabeça]. Podem se manter por semanas a meses após a covid-19, causando bastante incômodo.

SINTOMAS DE COMPROMETIMENTO CEREBRAL: Caracterizam-se por diminuição do nível de consciência (desde uma sonolência até o coma e/ou convulsões