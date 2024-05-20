Covid-19: Ministério da Saúde esclarece dúvidas sobre vacina!

Durante a maior parte deste ano, a variante JN.1 do coronavírus representou a maioria avassaladora dos casos de Covid. Mas agora, uma variante derivada, chamada KP.2, está ganhando força. A cepa, que representava apenas 1% por cento dos casos nos Estados Unidos em meados de março, agora corresponde a mais de um 4%. As informações são de "O Globo". No Brasil, na última semana, o Ministério da Saúde enviou doses da nova vacina da covid-19, desenvolvida pela farmacêutica americana Moderna e destinada a uma variante mais recente do vírus, a XBB. Desde janeiro deste ano, o Ministério incluiu a imunização contra a Covid-19 no Calendário Nacional de Vacinação das crianças de seis meses a menores de cinco anos. Além disso, a pasta passou a recomendar uma dose anual ou semestral para grupos prioritários com cinco anos ou mais. Aqueles com maior risco de desenvolver formas graves da doença, independentemente do número de doses aplicadas anteriormente, também podem se vacinar. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!