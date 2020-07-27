Covid-19: Grande Vitória em risco moderado; entenda novo mapa

O décimo quinto Mapa de Risco para a Covid-19 no Espírito Santo, divulgado no sábado (25), e que passa a valer a partir desta segunda-feira (27) até o domingo (02) mostra a ida da cidade de Cariacica para o risco moderado para o novo coronavírus. Com esta mudança, a Grande Vitória deixa, por completo, o risco alto. Agora, 18 municípios estão em risco alto, 41 no moderado e 19 no baixo. Quem nos atualiza sobre o novo mapa é o Coronel Alexandre Cerqueira, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. Confira detalhes das explicações!