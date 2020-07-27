Covid-19: Grande Vitória em risco moderado; entenda novo mapa

O décimo quinto Mapa de Risco para a Covid-19 no Espírito Santo, divulgado no sábado (25), e que passa a valer a partir desta segunda-feira (27) até o domingo (02) mostra a ida da cidade de Cariacica para o risco moderado para o novo coronavírus. Com esta mudança, a Grande Vitória deixa, por completo, o risco alto. Agora, 18 municípios estão em risco alto, 41 no moderado e 19 no baixo. Quem nos atualiza sobre o novo mapa é o Coronel Alexandre Cerqueira, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. Confira detalhes das explicações!
Entrevista - Patricia Vallim - Cel. Alexandre dos Santos Cerqueira - 27-07-20
Confira a classificação de todos os municípios capixabas, no 15º Mapa de Risco, divulgado sábado (25):
RISCO ALTO: Águia Branca, Anchieta, Alto Rio Novo, Aracruz, Bom Jesus do Norte, Colatina, Ecoporanga, Irupi, Ibiraçu, Mimoso do Sul, Pancas, Piúma, Presidente Kennedy, São José do Calçado, São Gabriel da Palha, Sooretama, Vargem Alta e Vila Valério.
RISCO MODERADO: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Alfredo Chaves, Alegre, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Cariacica, Conceição do Castelo, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibitirama, Itapemirim, Jaguaré, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mucurici, Muqui, Nova Venécia, Rio Bananal, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.
RISCO BAIXO: Apiacá, Atílio Vivácqua, Brejetuba, Ibatiba, Iconha, Iúna, Itaguaçu, Itarana, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Montanha, Muniz Freire, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Novo do Sul, São Domingos do Norte, Santa Maria de Jetibá e Vila Pavão.