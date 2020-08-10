Covid-19: estudo analisa perda permanente do olfato em pacientes

Estudo da USP analisou prevalência dos distúrbios do olfato em pacientes com covid-19 Crédito: cottonbro/Pexels

Uma pesquisa em andamento no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-USP) aponta que apenas 5% das pessoas que tiveram perda de olfato causada pela covid-19 ainda não recuperaram a capacidade de sentir os cheiros, mesmo depois de dois meses e meio do início desse sintoma. Agora, os cientistas analisam que essa perda de olfato poderá ser uma sequela permanente.

É sobre esse assunto que conversamos, nesta edição do CBN Cotidiano, com o médico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-USP) Fabio de Rezende Pinna, doutor em Otorrinolaringologista pela USP. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Fabio de Rezende Pinna - 10-08-20

Os cientistas acompanham 655 pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde abril. Desses, em torno de 80% relataram perda total ou parcial do olfato durante o período de surgimento dos sintomas, e 76% afirmaram ter perdido o paladar. Sobre o olfato, cerca de 95% recuperaram o sentido, mas os outros 5%, não.