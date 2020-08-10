Covid-19: estudo analisa perda permanente do olfato em pacientes

Uma pesquisa em andamento no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-USP) aponta que apenas 5% das pessoas que tiveram perda de olfato causada pela covid-19 ainda não recuperaram a capacidade de sentir os cheiros, mesmo depois de dois meses e meio do início desse sintoma. Agora, os cientistas analisam que essa perda de olfato poderá ser uma sequela permanente.
É sobre esse assunto que conversamos, nesta edição do CBN Cotidiano, com o médico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-USP) Fabio de Rezende Pinna, doutor em Otorrinolaringologista pela USP. Ouça!
Entrevista - Fabio Botacin - Fabio de Rezende Pinna - 10-08-20
Os cientistas acompanham 655 pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde abril. Desses, em torno de 80% relataram perda total ou parcial do olfato durante o período de surgimento dos sintomas, e 76% afirmaram ter perdido o paladar. Sobre o olfato, cerca de 95% recuperaram o sentido, mas os outros 5%, não.
"Nesse trabalho, nós estamos identificando a prevalência dos distúrbios do olfato em pacientes com covid-19. A taxa de recuperação do olfato, dentro de um subgrupo de pacientes contaminados que tiveram esse sintoma, felizmente, foi num tempo médio de dois meses em um pouco mais de 95% e cerca dos outros 5% é que ainda não se recuperaram. Estamos acompanhando esses pacientes, até porque existem estratégias terapêuticas que podem ajudar a reverter esse quadro", destaca Pinna.