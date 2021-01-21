Covid-19: ES priorizou linha de frente para serem primeiros vacinados

Até às 15h desta quarta-feira (20), quase quatro mil pessoas já foram vacinadas contra a covid-19 no Espírito Santo. Na chamada 1ª etapa da 1ª fase da imunização, pouco mais de 48 mil capixabas devem receber a vacina. Em entrevista à CBN Vitória, a a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Danielle Grillo, explicou que a seleção dos profissionais de saúde - que pertencem ao grupo 1, prioritário - foi baseada na atuação em linha de frente de enfrentamento à covid-19. São os vacinadores e trabalhadores de UTI, pronto socorro e Samu, por exemplo. Ouça a entrevista completa: