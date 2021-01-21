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1ª ETAPA DA 1ª FASE

Covid-19: ES priorizou linha de frente para serem primeiros vacinados

A entrevistada é a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 11:27

Publicado em 

21 jan 2021 às 11:27
Idoso do Asilo de Vitória recebe vacina contra Covid-19 Crédito: Fernando Madeira
Até às 15h desta quarta-feira (20), quase quatro mil pessoas já foram vacinadas contra a covid-19 no Espírito Santo. Na chamada 1ª etapa da 1ª fase da imunização, pouco mais de 48 mil capixabas devem receber a vacina. Em entrevista à CBN Vitória, a a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Danielle Grillo, explicou que a seleção dos profissionais de saúde - que pertencem ao grupo 1, prioritário - foi baseada na atuação em linha de frente de enfrentamento à covid-19. São os vacinadores e trabalhadores de UTI, pronto socorro e Samu, por exemplo. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Patricia Vallim - Danielle Grillo - 21-01-21.mp3

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