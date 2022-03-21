Covid-19: ES começa a vacinar idosos com 4ª dose

A partir desta segunda-feira (21) os municípios capixabas estão autorizados a aplicarem a quarta dose contra a Covid-19 para pessoas com mais de 60 anos e que receberam a dose de reforço há pelo menos cinco meses. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, explicou que as doses aplicadas serão das fabricantes Jansen, Pfizer e AstraZeneca. Caberá agora às prefeituras divulgarem os esquemas de vacinação. Reblin destacou a expectativa para que a partir desta semana o Espírito Santo comece também a imunizar os idosos com a vacina da Influenza, que este ano contempla a cepa Darwin, que levou a um surto da doença em janeiro deste ano. A aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo será acompanhada pelo Ministério da Saúde, que fará um estudo com 240 idosos sobre a efetividade e a resposta imunológica dos idosos, junto do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (Icepi) e do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam).