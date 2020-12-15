Covid-19: entenda como é confirmada a reinfecção

O Ministério da Saúde confirmou, na última semana, pela primeira vez um caso de reinfecção por coronavírus no Brasil. A paciente é uma médica de 37 anos moradora do Rio Grande do Norte, que também atua na Paraíba. Rio Grande do Norte e Paraíba, em conjunto, iniciaram a investigação do caso. As amostras da paciente foram encaminhadas para análise no laboratório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. A Fiocruz é referência para a investigação laboratorial de casos suspeitos de reinfecção pelo vírus SARS-Cov2, segundo o Ministério da Saúde. O laboratório constatou a presença de linhagens distintas do vírus SARS-CoV2 nas amostras coletadas, confirmando ser um caso de reinfecção, o primeiro no Rio Grande do Norte. Em entrevista à CBN Vitória, Paola Cristina Resende, pesquisadora do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo da Fiocruz, traz mais detalhes sobre o tema da reinfecção.
Este é considerado o primeiro caso confirmado de reinfecção do país, uma vez que todos os procedimentos adotados seguiram o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Segundo o documento, é considerado caso suspeito de reinfecção o indivíduo com dois resultados positivos por meio da técnica de RT-PCR em tempo real para o vírus SARS-CoV-2, com intervalo igual ou superior a 90 dias entre os dois episódios de infecção respiratória, independentemente da condição clínica observada nos dois episódios. Em reportagem publicada no portal da Fiocruz, a pesquisadora explica que como trata-se de um vírus que circula há pouco temo em humanos, ele acumulou um número pequeno de mutações e os genomas são muito parecidos em todo o mundo. Ouça as explicações!
Entrevista - Patricia Vallim - Paola Cristina Resende - 15-12-20.mp3