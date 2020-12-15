Covid-19: entenda como é confirmada a reinfecção

O Ministério da Saúde confirmou, na última semana, pela primeira vez um caso de reinfecção por coronavírus no Brasil. A paciente é uma médica de 37 anos moradora do Rio Grande do Norte, que também atua na Paraíba. Rio Grande do Norte e Paraíba, em conjunto, iniciaram a investigação do caso. As amostras da paciente foram encaminhadas para análise no laboratório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. A Fiocruz é referência para a investigação laboratorial de casos suspeitos de reinfecção pelo vírus SARS-Cov2, segundo o Ministério da Saúde. O laboratório constatou a presença de linhagens distintas do vírus SARS-CoV2 nas amostras coletadas, confirmando ser um caso de reinfecção, o primeiro no Rio Grande do Norte. Em entrevista à CBN Vitória, Paola Cristina Resende, pesquisadora do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo da Fiocruz, traz mais detalhes sobre o tema da reinfecção.