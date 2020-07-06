Covid-19: conheça os detalhes do auxílio emergencial de Vitória

Prefeitura de Vitória Crédito: Marcelo Prest

Em meio ao cenário de pandemia do novo coronavírus, no último sábado (04) foi aprovado o auxílio emergencial para a população de baixa renda do município de Vitória, no valor de R$ 900, dividido em três parcelas mensais, cada uma de R$ 300, e para recebê-lo, é necessário ter renda per capita de até meio salário mínimo, que é o equivalente a R$ 520. É sobre esse assunto que conversamos com o coordenador do Comitê de Gerenciamento das Políticas Sociais dos impactados causados pela Covid-19 em Vitória, Bruno Toledo. A expectativa é que o projeto deva ser sancionado pelo prefeito Luciano Rezende até esta terça-feira (07). Ouça!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Bruno Toledo - 06-07-20

"Assim que a lei for sancionada, começaremos a operacionalização, mas a prefeitura já negociou com o Banestes para agilizar o processo. Com os dados dessas famílias, será emitido um cartão em nome da pessoa, intransferível, e estamos discutindo como será a logística para entrega, para que não gere aglomerações nas agências. Com o cartão será possível fazer compras no débito ou saque", afirmou Toledo.