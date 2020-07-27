Covid-19: cientistas testam fármacos em busca de tratamento

Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) têm realizado testes com milhares de medicamentos na tentativa de encontrar produtos que podem ser usados na prevenção e no tratamento da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Os primeiros resultados de uma triagem de drogas no ICB (Instituto de Ciências Biomédicas) da USP apontam que, num total de 65 medicamentos já analisados, dois demonstraram capacidade de inibição seletiva do vírus SARS-CoV-2 in vitro. O objetivo da pesquisa é testar o potencial de uso de drogas já disponíveis para a prevenção ou o tratamento de infecções pelo novo coronavírus, dentro de uma estratégia conhecida como "reposicionamento de fármacos". É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com o Lucio Freitas Junior, coordenador da Plataforma de Triagem Fenotípica do ICB e doutor em Microbiologia e Imunologia. Acompanhe!