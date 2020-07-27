Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

TESTES DE MEDICAMENTOS

Covid-19: cientistas testam fármacos em busca de tratamento

Objetivo é reconhecer o potencial de uso de drogas já disponíveis para a prevenção ou tratamento de infecções pelo novo coronavírus

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 12:35

Publicado em 

27 jul 2020 às 12:35
Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) têm realizado testes com milhares de medicamentos na tentativa de encontrar produtos que podem ser usados na prevenção e no tratamento da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Os primeiros resultados de uma triagem de drogas no ICB (Instituto de Ciências Biomédicas) da USP apontam que, num total de 65 medicamentos já analisados, dois demonstraram capacidade de inibição seletiva do vírus SARS-CoV-2 in vitro. O objetivo da pesquisa é testar o potencial de uso de drogas já disponíveis para a prevenção ou o tratamento de infecções pelo novo coronavírus, dentro de uma estratégia conhecida como "reposicionamento de fármacos". É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com o Lucio Freitas Junior, coordenador da Plataforma de Triagem Fenotípica do ICB e doutor em Microbiologia e Imunologia. Acompanhe!
Entrevista - Patricia Vallim - Dr Lucio Freitas Junior - 27-07-20
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Cartórios - 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados