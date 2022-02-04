Covid-19 avança sobre crianças no ES e médica faz alerta

Covid-19 em crianças Crédito: Canva

Um vídeo gravado pela médica e intensivista pediátrica Tânia Maria Perini tem repercutido nas redes sociais. Na gravação, a médica capixaba relata o aumento de crianças internadas com Covid-19 e chama a atenção para a importância da vacinação. "Eu acabei de passar 24 horas ao lado de um bebê de pouco mais de 11 kg, que até semana passada era a alegria da casa. Hoje ele está lá na UTI com o pulmão todo esburacado pela Covid, em estado crítico, com dreno de tórax para todos os lados, na ventilação mecânica, em estado muito grave", desabafa. A médica é a entrevistada da CBN Vitória nesta sexta-feira (04). Acompanhe!

Perini reforça a percepção de que mais crianças estão sendo internadas com Covid-19 em 2022 comparado aos anos anteriores. "Realmente, a gente tem tido muitos casos de crianças que não tinham nenhuma comorbidade. Crianças que brincavam e corriam e estão chegando cada vez mais graves. Isso é uma coisa atual. Até o ano passado, realmente, isso não acontecia", evidenciou. "Neste ano, em janeiro, com essa cepa Ômicron, de infectividade muito alta, a gente tem tido muitas crianças. Desde 14 dias de vida até adolescentes, e já mais perto dos 18 anos. Qualquer criança hoje está apta a pegar a covid", completou.

Na avaliação de Tânia, a vacinação, assim como ocorre com os adultos e adolescentes, é o melhor caminho para proteger a vida dos pequenos: "A orientação é vacinar porque todos os estudos mostraram que a vacinação protegeu sim adultos e idosos. Inegável que teve redução no número de óbitos. Mas as crianças também precisam ser protegidas. Não me perguntem qual [vacina] deve ser, é a que tiver no posto. Não tem melhor ou pior", finalizou a médica.