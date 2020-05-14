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ANCHIETA

Covid-19: acessos das praias de Iriri serão isolados por correntes

Um decreto municipal proíbe a permanência na areia das praias do balneário diante do aumento de casos de coronavírus na região

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 16:46

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

14 mai 2020 às 16:46
Praia da Costa Azul, em Iriri, Anchieta Crédito: João Rocetti
Diante do avanço nos casos do novo coronavírus, a Prefeitura de Anchieta expediu um decreto tratando de ações de prevenção ao avanço da Covid-19 voltadas ao balneário de Iriri, onde é observado um constante crescimento no número de casos confirmados da doença. No decreto 6010/2020, entre algumas das principais ações, fica determinada a proibição de permanência das pessoas nas praias do balneário. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a secretária de Desenvolvimento e Integração de Anchieta, Paula Louzada, disse que serão instaladas correntes e estacas de madeira para evitar que as pessoas frequentem as praias. Ouça a entrevista:
Entrevista - Fábio Botacin - Paula Louzada - 14-05-20
 
 

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