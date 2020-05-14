Covid-19: acessos das praias de Iriri serão isolados por correntes

Diante do avanço nos casos do novo coronavírus, a Prefeitura de Anchieta expediu um decreto tratando de ações de prevenção ao avanço da Covid-19 voltadas ao balneário de Iriri, onde é observado um constante crescimento no número de casos confirmados da doença. No decreto 6010/2020, entre algumas das principais ações, fica determinada a proibição de permanência das pessoas nas praias do balneário. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a secretária de Desenvolvimento e Integração de Anchieta, Paula Louzada, disse que serão instaladas correntes e estacas de madeira para evitar que as pessoas frequentem as praias. Ouça a entrevista: