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Estudo do HC-USP

Covid-19: 60% dos pacientes apresentam sequelas, mesmo um ano após a alta

O entrevistado é o médico diretor da UTI Respiratória do InCor, Dr. Carlos Carvalho

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 12:25

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

29 jul 2021 às 12:25
Covid-19
Covid-19 Crédito: Edward Jenner/Pexels
Um estudo do Hospital das Clínicas (HC) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP) constatou que 60% dos pacientes que foram internados devido a Covid-19 apresentam sequelas, mesmo após um ano da alta hospitalar. São sintomas como falta de ar, fadiga e fraqueza. Os resultados são preliminares e fruto do acompanhamento de 750 pacientes, na média dos 65 anos, que ficaram internados entre março e agosto de 2020 no Hospital das Clínicas. Quando finalizada, a pesquisa poderá ser um importante instrumento para o conhecimento da síndrome pós-Covid e definição de protocolos. Os detalhes são do médico pneumologista Carlos Carvalho, diretor da UTI Respiratória do InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo). Ouça: 
Patricia Vallim entrevista Carlos Carvalho - 29/07/2021

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