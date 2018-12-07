Cotistas terão que passar por entrevista antes do ingresso na Ufes

Mudanças para o processo seletivo na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em 2019. Candidatos que buscam uma vaga de cotista terão que passar por uma avaliação presencial e individual junto à universidade. Uma comissão foi criada, segundo a Pró-reitora de Graduação da Ufes, Zenólia Campos Figueiredo, e será composta por docentes e servidores. O objetivo, segundo a pró-reitora, será, além da verificação, para conhecer pessoalmente as demandas dos cotistas.

Dados da Ufes apontam que 17.657 estudantes ingressaram na Ufes por meio do sistema de reservas de vagas de 2008 até 2018. Atualmente, a Ufes tem 9.149 alunos cotistas matriculados, e estão incluídos nesses dados alunos de cotas sociais e cotas raciais.

Em 2017, quando a avaliação era feita depois da matrícula, 12 alunos tiveram o acesso suspenso. Já em 2018, a apuração passou a ser realizada antes da matrícula e dois candidatos tiveram a avaliação indeferida.