Cotação do café atinge patamares sem precedentes e preço final deve subir

O preço do café está atingindo valores sem precedentes. A saca, tanto do conilon como do arábica, está custando pelo menos o dobro em relação há 3 meses. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o presidente do Sindicato da Indústria do Café do Estado do Espírito Santo (Sincafé), Egídio Malanquini, explicou que os motivos estão relacionados à redução da oferta e ao aumento da demanda. Ele também falou que os preços vão ficar altos para o consumido final. Ouça a entrevista completa: