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Comércio cafeeiro

Cotação do café atinge patamares sem precedentes e preço final deve subir

O entrevistado é o presidente do Sincafé, Egídio Malanquini

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 17:42

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

30 nov 2021 às 17:42
Produção de café conilon
Produção de café conilon Crédito: Cooabriel
O preço do café está atingindo valores sem precedentes. A saca, tanto do conilon como do arábica, está custando pelo menos o dobro em relação há 3 meses. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o presidente do Sindicato da Indústria do Café do Estado do Espírito Santo (Sincafé), Egídio Malanquini, explicou que os motivos estão relacionados à redução da oferta e ao aumento da demanda. Ele também falou que os preços vão ficar altos para o consumido final. Ouça a entrevista completa:
Mário Bonella entrevista Egídio Malanquini - 30/11/2021

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