Cota de isenção para compras no exterior dobra de 500 para mil dólares

Desde o dia 1º de janeiro, as cotas de isenção para compras trazidas em bagagem do exterior aumentaram no Brasil. Para os produtos adquiridos em outros países e trazidos ao território nacional como bagagem acompanhada via aérea ou marítima, o valor da isenção foi dobrado de US$ 500 para US$ 1.000. Essa cota havia sido fixada no valor de U$ 500 em 1995, sem sofrer modificação há mais de 26 anos. É o que explica o auditor-fiscal da Alfândega da Receita Federal no Porto de Vitória, Douglas Fonseca Coutinho, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!