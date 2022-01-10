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Atualizada

Cota de isenção para compras no exterior dobra de 500 para mil dólares

Cota foi fixada no valor de U$ 500 em 1995, sem sofrer modificação há mais de 26 anos

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 12:18

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

10 jan 2022 às 12:18
Dólar
Dólar Crédito: Pixabay
Desde o dia 1º de janeiro, as cotas de isenção para compras trazidas em bagagem do exterior aumentaram no Brasil. Para os produtos adquiridos em outros países e trazidos ao território nacional como bagagem acompanhada via aérea ou marítima, o valor da isenção foi dobrado de US$ 500 para US$ 1.000. Essa cota havia sido fixada no valor de U$ 500 em 1995, sem sofrer modificação há mais de 26 anos. É o que explica o auditor-fiscal da Alfândega da Receita Federal no Porto de Vitória, Douglas Fonseca Coutinho, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
Entrevista - Patricia Vallim - Douglas Fonseca Coutinho - 10-01-22

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