Costa capixaba tem duração maior do período de observação de baleias

Baleias Jubarte antecipam visita ao Espírito Santo Crédito: Leonardo Merçon | Últimos Refúgios

A temporada das baleias-jubarte no Espírito Santo tem, verdadeiramente, encantado o olhar dos capixabas. Nesse cenário, o Projeto Amigos da Jubarte vem realizando pesquisa, registrando, sensibilizando e monitorando o desenvolvimento dessa atividade sustentável na costa capixaba, e até dezembro, estudiosos, pesquisadores e turistas podem se encantar com a aparição de botos-cinza, mais comuns na costa, golfinhos pintados-do-atlântico, golfinhos pan-tropicais e baleias minke e cachalote. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é o Coordenador-executivo do Projeto Amigos da Jubarte, Thiago Ferrari.

Ele explica que a proximidade do deslocamento das baleias com a costa capixaba torna a cidade de Vitória um polo de atração para a visitação aos animais em alto-mar. "As baleias seguem do continente antártico para se reproduzir no banco de Abrolhos, no Sul da Bahia. Mas poucos sabem que o banco de Abrolhos começa no litoral Norte do Espírito Santo, na altura de São Mateus. Por isso elas se aproximam tanto da costa já quando passam pelo litoral capixaba".

São milhares de baleias na temporada. Thiago Ferrari explica que o Espírito Santo tem a temporada de avistamento maior que nas cidades que se tornaram mais conhecidas no Sul da Bahia. "Como elas passam por aqui antes para chegar ao local de reprodução, e passam novamente na volta para as águas geladas da Antártica, o Espírito Santo ganha um tempo maior para acompanhar esses animais. Isso deve acontecer até o mês de outubro", conta.

Ouça a entrevista na íntegra:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacim - Thiago Ferrari - 26-08-17.mp3

O Projeto

O turismo de observação de baleias cresce a cada ano que passa em todo mundo. O Espírito Santo é privilegiado todos os anos pela migração da baleia mais observada pelos amantes do "whalewatching": a Baleia Jubarte. O desenvolvimento do turismo de observação natural no Espírito Santo aproximará a sociedade ao bem natural imensurável que visita todos os anos a nossa costa. Os Amigos da Jubarte, um projeto do Instituto o Canal, em parceria com a Prefeitura de Vitória, Vale, UFES, e os institutos Últimos Refúgios, Ecomaris e Baleia Jubarte, acreditam que o ecoturismo, se praticado de forma responsável, pode trazer inúmeros benefícios para a conservação dos oceanos. O projeto, além de prever ações de caráter educacionais, científicos e culturais, aposta num novo panorama turístico, pautado no desenvolvimento sustentável, fomentando a indústria limpa, servindo principalmente de vetor para sensibilização ambiental.