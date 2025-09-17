Cortella em Vitória: "Faça o teu melhor! A força da persistência"

Nesta edição do CBN Vitória a conversa é pra lá de especial! O convidado é o filósofo, professor, escritor e comentarista da Rede CBN, Mario Sergio Cortella, cujas obras e palestras têm como objetivo provocar reflexões e questionamentos sobre a vida, o trabalho e a sociedade. O filósofo estará em Vitória no dia 23 de setembro com a palestra “Faça o teu melhor! A força da persistência”. O encontro será no Centro de Celebrações, em Jardim Camburi. Em entrevista à CBN Vitória, você acompanha a conversa sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - MARIO SERGIO CORTELLA - 17-09-25.mp3
SERVIÇO:
Tema: Faça o teu melhor! A força da persistência
Data: 23/09/2025, Terça-feira
Abertura dos Portões: 19h30
Início da Palestra: 20h30
Término da Palestra: 21h30
Encerramento do Evento: 22h00
Cidade: Vitória-ES