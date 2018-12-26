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GASTOS PÚBLICOS

Corte no custeio será anunciado no próximo dia 2 por Casagrande

Acompanhe a entrevista exclusiva à rádio CBN Vitória

Publicado em 26 de Dezembro de 2018 às 11:55

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 dez 2018 às 11:55
O governador eleito, Renato Casagrande, tomará posse no próximo dia 1º e já no dia 02 de janeiro anunciará medidas de controle de gastos públicos e cortes no custeio. Até o dia 14 de janeiro também deverá ser votada a nova proposta de orçamento do Estado para 2019, com redução da receita da ordem de R$ 408 milhões, com uma convocação extraordinária da atual composição da Assembleia Legislativa.
Casagrande diz que o preocupa neste momento é o equilíbrio na área fiscal em virtude de contratos e convênios que estão sendo fechados pelo atual governo neste fim de ano.  O que segundo o governador eleito, poderá deixar o caixa fragilizado. 
O governador eleito também comentou pela primeira vez a declaração do atual governador, Paulo Hartung, de que estará à disposição após o fim do mandato. "Tá bom, eu agradeço. E ele já poderia estar me ajudando se deixasse um lastro financeiro maior em caixa, sem a ansiedade de comprometer o ano de 2019. Já seria uma grande ajuda", disse Casagrande. 
Nesta entrevista exclusiva à CBN Vitória, Casagrande também reafirma que não há expectativa de reajuste salarial para o funcionalismo público em 2019 e da proposta de anista aos militares que será votada em janeiro próximo. Confira.  
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renato Casagrande - 26-12-18.mp3

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