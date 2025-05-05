Corte italiana aprova referendo sobre cidadania; entenda o que pode mudar

Em 19 de março, o Parlamento italiano aprovou uma consulta aos cidadãos para cinco temas de interesse da população, sendo quatro sobre regras trabalhistas e um sobre nacionalidade italiana, é o formato de "Referendum". Mas o que é o "Referendum"? É um processo em que o Parlamento apresenta à população uma matéria (Lei) pronta e a população é convocada a acatar ou rejeitar as propostas. A votação, para quem reside na Itália, ocorrerá nos dias 08 e 09 de junho de 2025. Para os cidadãos que estão cadastrados no A.I.R.E [Registro de italianos residentes no exterior], ou seja, residem no fora da Itália, a votação começará antes.
Conforme informações do Consulado do Rio de Janeiro, os envelopes serão enviados para as residências a partir de 21 de maio. Entre os destaques do Referendum, há proposta de redução pela metade, de 10 para 5 anos, do tempo de residência legal na Itália do estrangeiro adulto não pertencente à UE para o pedido de concessão da cidadania italiana. Assim, a proposta visa reduzir para 5 anos a exigência de residência legal, que já permitiu a aquisição da cidadania para mais de 85 mil pessoas nos últimos anos. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor cultural da Casa D’Italia do ES, Felipe Vago, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Felipe Vago - 05-05-2.mp3