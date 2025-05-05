Corte italiana aprova referendo sobre cidadania; entenda o que pode mudar

Em 19 de março, o Parlamento italiano aprovou uma consulta aos cidadãos para cinco temas de interesse da população, sendo quatro sobre regras trabalhistas e um sobre nacionalidade italiana, é o formato de "Referendum". Mas o que é o "Referendum"? É um processo em que o Parlamento apresenta à população uma matéria (Lei) pronta e a população é convocada a acatar ou rejeitar as propostas. A votação, para quem reside na Itália, ocorrerá nos dias 08 e 09 de junho de 2025. Para os cidadãos que estão cadastrados no A.I.R.E [Registro de italianos residentes no exterior], ou seja, residem no fora da Itália, a votação começará antes.