Corte de gastos reduz circulação de viaturas da polícia no ES

Um decreto publicado pelo Governo do Estado prevendo um corte de 20% dos gastos com custeio e pessoal, já estaria causando impacto na atuação das polícias Militar e Civil. A contenção, que inclui a economia do uso de combustível, reduz o número de viaturas da polícia circulando pelas ruas. Em Cachoeiro, por exemplo, antes do decreto dez carros circulavam, durante o dia e, agora, apenas sete viaturas foram liberadas para patrulhamento. As outras teriam sido substituídas pelo policiamento ostensivo a pé, de bicicleta, moto e policiamento velado. Em entrevista ao CBN Vitória desta quarta-feira (11), o secretário de Estado de Segurança Pública, André Garcia, nega que as medidas de contenção de gastos venham comprometer o policiamento nas ruas.