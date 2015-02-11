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Corte de gastos reduz circulação de viaturas da polícia no ES

Secretário de Segurança, André Garcia, nega que policiamento possa ficar comprometido

Publicado em 11 de Fevereiro de 2015 às 14:28

Publicado em 

11 fev 2015 às 14:28
Um decreto publicado pelo Governo do Estado prevendo um corte de 20% dos gastos com custeio e pessoal, já estaria causando impacto na atuação das polícias Militar e Civil. A contenção, que inclui a economia do uso de combustível, reduz o número de viaturas da polícia circulando pelas ruas. Em Cachoeiro, por exemplo, antes do decreto dez carros circulavam, durante o dia e, agora, apenas sete viaturas foram liberadas para patrulhamento. As outras teriam sido substituídas pelo policiamento ostensivo a pé, de bicicleta, moto e policiamento velado. Em entrevista ao CBN Vitória desta quarta-feira (11), o secretário de Estado de Segurança Pública, André Garcia, nega que as medidas de contenção de gastos venham comprometer o policiamento nas ruas. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - André Garcia - 11-02-15

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