Corrupção: 70 propostas de enfrentamento para o futuro Congresso

Diante dos episódios envolvendo escândalos de corrupção no meio político e empresarial, sobretudo, nos últimos anos, a corrupção no Brasil se tornou uma das principais preocupações da sociedade. Às vésperas das eleições deste ano, o tema volta ganhar força. E com a finalidade de apresentar à sociedade uma pauta de debate público com base propositiva ao combate à corrupção e seus desafios a longo prazo, movimentos já se organizam para fomentar o debate.

O movimento “Unidos Contra a Corrupção” foi lançado pela Transparência Internacional em parceria com entidades nacionais de controle social, como o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), o Contas Abertas, Observatório Social do Brasil, Cidade Democrática e Instituto Ethos, e com participação também da Transparência Capixaba.

A partir da compilação de melhores práticas nacionais e internacionais e da colaboração de vários setores da sociedade brasileira, construiu-se o maior pacote anticorrupção já desenvolvido no mundo. Hoje, o pacote possui 70 propostas legislativas – projetos de lei, propostas de emenda constitucional e resoluções, divididas em 12 blocos temáticos – que visam dar uma resposta sistêmica a este problema social. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário-geral da ONG Transparência Capixaba, Rodrigo Rossoni, detalha como será a atuação da organização. Confira!