Corrosão: especialista explica consequências para moradores do litoral e indústrias

Se tem algo que quem mora perto de regiões de praia conhece bem é a chamada corrosão ou, ainda, popularmente, chamada de ferrugem. O problema, além de afetar o dia a dia das pessoas, estragando eletrodomésticos e móveis, principalmente em edificações, que ficam próximas ao mar, também afeta a segurança dos moradores das cidades, se tornando um problema urbano. Existe uma real preocupação do setor metalmecânico com as estruturas de pontes e marquises, por exemplo, no Estado. Em entrevista à CBN Vitória, o engenheiro mecânico, professor da Universidade de Vila Velha (UVV) e doutorando em engenharia química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (URFJ), Wander Pacheco Vieira, explica o assunto!

O professor explica que o Espírito Santo está situado em uma região que pega uma abrangência do meio marinho, ou seja, com influência do mar, que tem um grande reflexo sobre o processo da corrosão. Ainda, de acordo com o engenheiro, existem 75 formas de corrosão que ocorrem de formas diferentes e que podem onerar empresas, população, entre outros. “Este é um problema urbano porque temos marquises espalhadas pela Grande Vitória. A falta de manutenção nessas marquises pode gerar queda e acidentes. Temos também nas cidades postes com riscos de queda. A corrosão pode causar a queda desses elementos”, explica. Outro dado interessante, que impulsiona o debate, é que 33% do que é produzido mundialmente pela siderurgia, atualmente, é para repor estruturas destruídas pela corrosão. O que mostra a importância de se avançar nos estudos de melhoria de resistência do aço.