Corrida é eleita o esporte do ano em 2024; saiba como começar!

A corrida foi o esporte mais praticado no mundo em 2024, segundo um relatório de tendências de Esportes do Strava, um aplicativo de monitoramento de exercícios físicos. Ainda de acordo com a plataforma, o Brasil é o segundo maior país com maior número de atletas da modalidade, com quase vinte milhões de atletas. Para saber mais sobre o esporte e entender o que atrai tantas pessoas, a CBN Vitória conversa com o professor de educação física Bernardo Ramos, especialista em corrida. Ouça a conversa completa!