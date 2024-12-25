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Corrida é eleita o esporte do ano em 2024; saiba como começar!

Ouça entrevista com o professor de educação física, Bernardo Ramos

Publicado em 25 de Dezembro de 2024 às 10:11

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 dez 2024 às 10:11
Foto de arquivo da
Foto de arquivo da "Corrida da Penha" Crédito: Arquivo
A corrida foi o esporte mais praticado no mundo em 2024, segundo um relatório de tendências de Esportes do Strava, um aplicativo de monitoramento de exercícios físicos. Ainda de acordo com a plataforma, o Brasil é o segundo maior país com maior número de atletas da modalidade, com quase vinte milhões de atletas. Para saber mais sobre o esporte e entender o que atrai tantas pessoas, a CBN Vitória conversa com o professor de educação física Bernardo Ramos, especialista em corrida. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - BERNARDO RAMOS - 25-12-24

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