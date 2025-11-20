Corrida de rua: esporte virou febre, mas é preciso estar atento aos cuidados com o corpo

Uma atividade que vem conquistando cada vez mais adeptos no Brasil é a corrida. A prática reúne pessoas de diferentes idades e perfis, motivadas por razões diversas: perder peso, cuidar da saúde mental, superar desafios ou simplesmente fazer parte de uma comunidade. A corrida de rua se tornou uma febre e aqui no Espírito Santo, não é diferente. Mas, como em toda prática esportiva, a corrida exige uma série de cuidados, especialmente de amadores e dos chamados atletas de fim de semana. Especialistas dizem que é possível correr provas de curta distância sem uma preparação específica, mas há riscos associados, que podem ser evitados com condicionamento e treinamento adequados.
Além disso, escolher os horários certos pra correr é fundamental para o desempenho de quem pratica o esporte. Para falar sobre todo esse universo que existe dentro da corrida, em entrevista à rádio CBN Vitória, o atleta e treinador de Triathlon e Corrida, Lucas Pinheiro, aborda o assunto.
ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - LUCAS PINHEIRO - 20.55s - 20-11-25.mp3