Corrida de rua: esporte virou febre, mas é preciso estar atento aos cuidados com o corpo

Uma atividade que vem conquistando cada vez mais adeptos no Brasil é a corrida. A prática reúne pessoas de diferentes idades e perfis, motivadas por razões diversas: perder peso, cuidar da saúde mental, superar desafios ou simplesmente fazer parte de uma comunidade. A corrida de rua se tornou uma febre e aqui no Espírito Santo, não é diferente. Mas, como em toda prática esportiva, a corrida exige uma série de cuidados, especialmente de amadores e dos chamados atletas de fim de semana. Especialistas dizem que é possível correr provas de curta distância sem uma preparação específica, mas há riscos associados, que podem ser evitados com condicionamento e treinamento adequados.