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Corrida de rua destaca história e legado de Zumbi de Palmares

Tradicional, a competição de rua entra na 16ª edição

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 11:05

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

22 nov 2024 às 11:05
XV Corrida Zumbi dos Palmares pela Igualdade Racial
XV Corrida Zumbi dos Palmares pela Igualdade Racial Crédito: Léo Silveira/PMV
No próximo domingo (24), atletas e amantes da corrida participarão de uma prova em homenagem ao Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro. E este ano é o primeiro a marcar a data como feriado nacional. Com 7,5 km de trajeto, a prova tem como objetivo destacar a luta e o legado de Zumbi dos Palmares e visa promover a reflexão sobre a identidade e pertencimento da população negra. A concentração está marcada para às 6h30, na Casa do Cidadão, em Itararé, com largada às 7h. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Flávia Alves, traz os detalhes da corrida. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Flávia Alves -22-11-24.mp3

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