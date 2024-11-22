Corrida de rua destaca história e legado de Zumbi de Palmares

No próximo domingo (24), atletas e amantes da corrida participarão de uma prova em homenagem ao Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro. E este ano é o primeiro a marcar a data como feriado nacional. Com 7,5 km de trajeto, a prova tem como objetivo destacar a luta e o legado de Zumbi dos Palmares e visa promover a reflexão sobre a identidade e pertencimento da população negra. A concentração está marcada para às 6h30, na Casa do Cidadão, em Itararé, com largada às 7h. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Flávia Alves, traz os detalhes da corrida. Ouça a conversa completa!