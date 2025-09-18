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Entrevista

Corrida de rolimã reúne mais de 70 pilotos em Vitória

15 anos de tradição, adrenalina e muita diversão no bairro da Penha

Publicado em 18 de Setembro de 2025 às 17:10

Publicado em 

18 set 2025 às 17:10
Rolimã Race, no Bairro da Penha, em Vitória
Rolimã Race, no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A tradicional corrida de rolimã do Bairro da Penha chega a sua 15ª edição. Com mais de 70 participantes, a maior competição de rolimã do Brasil acontece neste final de semana, entre os dias 20 e 21. A corrida acontece na Avenida Hermínio Blackman, em uma descida que garante muita radicalidade e emoção, seja para os pilotos de rolimã ou para o público. Nos dois dias as atividades começam a partir das 8 horas. A corrida começou como uma simples brincadeira, em 2009.Com o passar dos anos, cresceu e ganhou ares de disputa. A criatividade é tanta que muitos participantes preparam seus carrinhos por meses.
Entrevista Diony Silva - Leonardo Padilha - 18-09-25

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