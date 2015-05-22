Correr no calçadão de Camburi pode agravar doenças respiratórias

Depois de recomendar que pacientes deixem a Grande Vitória para aliviar os sintômias de problemas respiratórios, a médica pneumologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Ana Maria Casati, afirma, em entrevista à Rádio CBN, que caminhar, correr, ou até mesmo andar de bicicleta no calçadão de camburi, em Vitória, pode ser prejudicial à saúde e agravar doenças alérgicas, respiratórias e cardíacas. O motivo, segundo a especialista, é que nesta região da cidade a poluição gerada pelas grandes empresas nos setores de mineração e siderurgia é mais intensa do que em outras áreas da Grande Vitória.

A médica, que foi ouvida pelos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Pó Preto na última quarta-feira (20), vai ajudar na elaboração de um estudo que deve avaliar se o pó preto no ar da região causa problemas à saúde.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Dr Ana Maria - 22-05-15

Em nota, a Vale afirma que todo o seu sistema produtivo no Complexo de Tubarão, desde a chegada do minério até o embarque nos navios, é equipado com as mais modernas tecnologias de controle ambiental. A empresa destaca que em conjunto com o Ministério Público Estadual, o Instituto Estadual de Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória e a comunidade, participa do desenvolvimento de estudo que vai mapear as fontes emissoras.