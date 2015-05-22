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PÓ PRETO

Correr no calçadão de Camburi pode agravar doenças respiratórias

O motivo é que nesta região, a poluição gerada pela mineração e siderurgia é mais intensa do que em outras áreas da Grande Vitória

Publicado em 22 de Maio de 2015 às 15:27

Publicado em 

22 mai 2015 às 15:27
Depois de recomendar que pacientes deixem a Grande Vitória para aliviar os sintômias de problemas respiratórios, a médica pneumologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Ana Maria Casati, afirma, em entrevista à Rádio CBN, que caminhar, correr, ou até mesmo andar de bicicleta no calçadão de camburi, em Vitória, pode ser prejudicial à saúde e agravar doenças alérgicas, respiratórias e cardíacas.    O motivo, segundo a especialista, é que nesta região da cidade a poluição gerada pelas grandes empresas nos setores de mineração e siderurgia é mais intensa do que em outras áreas da Grande Vitória.
A médica, que foi ouvida pelos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Pó Preto na última quarta-feira (20), vai ajudar na elaboração de um estudo que deve avaliar se o pó preto no ar da região causa problemas à saúde.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dr Ana Maria - 22-05-15
Em nota, a Vale afirma que todo o seu sistema produtivo no Complexo de Tubarão, desde a chegada do minério até o embarque nos navios, é equipado com as mais modernas tecnologias de controle ambiental. A empresa destaca que em conjunto com o Ministério Público Estadual, o Instituto Estadual de Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória e a comunidade, participa do desenvolvimento de estudo que vai mapear as fontes emissoras.
A ArcelorMittal foi procurada, mas até o fechamento desta edição não havia se posicionado. 

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