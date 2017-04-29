Correr, Malhar, Superar: nova estreia na programação da CBN

A rádio que toca notícia tem uma ótima novidade para quem deseja ter mais vigor e saúde. O quadro 'Correr, malhar, superar' traz histórias de pessoas comuns que estão melhorando de vida pela prática esportiva.

A jornalista Luciane Ventura, apresentadora do quadro, sempre irá nos trazer histórias inspiradoras e que podem motivar você a ter uma qualidade de vida como nunca imaginou. O primeiro programa foi ao ar neste sábado (29) e conta a história da também jornalista Marla Bermudes (foto).