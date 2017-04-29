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CORRER, MALHAR, SUPERAR

Correr, Malhar, Superar: nova estreia na programação da CBN

Luciane Ventura conta histórias de pessoas que buscaram na atividade física a superação

Publicado em 29 de Abril de 2017 às 12:03

Publicado em 

29 abr 2017 às 12:03
Imagens de antes (esquerda) e depois (direita) de Marla Bermudes Crédito: Arquivo Pessoal
A rádio que toca notícia tem uma ótima novidade para quem deseja ter mais vigor e saúde. O quadro 'Correr, malhar, superar' traz histórias de pessoas comuns que estão melhorando de vida pela prática esportiva.
A jornalista Luciane Ventura, apresentadora do quadro, sempre irá nos trazer histórias inspiradoras e que podem motivar você a ter uma qualidade de vida como nunca imaginou. O primeiro programa foi ao ar neste sábado (29) e conta a história da também jornalista Marla Bermudes (foto). 
CORRER MALHAR SUPERAR EP 01 - 8.33s - 29-04-2017

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