Corremos riscos de anistia de crimes ainda maiores do que o caixa dois, diz Edmar Camata

No último domingo (27), o presidente Michel Temer anunciou juntamente com os presidentes da Câmara e do Senado que não vai haver apoio para tramitação da proposta que prevê a anistia ao crime do caixa 2. A chamada anistia ao caixa 2 vem sendo articulada na Câmara dos Deputados e previa que pessoas que receberam doações, contabilizadas ou não, de valores, serviços e bens para fins eleitorais ou político-partidários feitas até a data da entrada da nova legislação não seriam punidos.