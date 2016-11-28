Corremos riscos de anistia de crimes ainda maiores do que o caixa dois, diz Edmar Camata

No último domingo (27), o presidente Michel Temer anunciou juntamente com os presidentes da Câmara e do Senado que não vai haver apoio para tramitação da proposta que prevê a anistia ao crime do caixa 2. A chamada anistia ao caixa 2 vem sendo articulada na Câmara dos Deputados e previa que pessoas que receberam doações, contabilizadas ou não, de valores, serviços e bens para fins eleitorais ou político-partidários feitas até a data da entrada da nova legislação não seriam punidos.
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o secretário-geral da Transparência Capixaba, Edmar Camata, destaca que apesar de existir um simbolismo dos três representantes se unindo e fazendo um pronunciamento único, "sabemos que, na prática, é um projeto sem pai nem mãe, prova disso é que a nossa bancada federal capixaba ao ser perguntada a maioria dos parlamentares disse ser contra, mas ao apagar das luzes, como todos sabemos, é um projeto que estava em vias de ser votado". Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Edmar Camata - 28-11-16.mp3