Correios com banco postal estão no alvo de assaltos, analisa delegado

Nos últimos meses, assaltos às agencias dos Correios têm se mostrado numerosos. Na terça-feira (6), por exemplo, a agência de Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, foi assaltada pela terceira vez desde este ano. No mesmo dia e bairro, um carteiro foi rendido. Mas, afinal, o que tem levado a esse cenário? Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o delegado da Polícia Federal, Lorenzo Fontes Espósito, analisa que nos últimos três anos, o número desses registros cresceu bastante.
Em 2016 foram quatro casos e, em 2017, esse úmero aumentou para 66. No ano de 2018 foram 44 assaltos, enquanto de janeiro de 2019 até agora foram totalizados 28 casos. Ele conta que após prender e interrogar cerca de 50 assaltantes, foi constado que a maioria se conhece e já participaram de roubos juntos. Alguns ainda não foram identificados. Na ação, há diferenças se as vítimas forem carteiros em carros ou funcionários em agências. Segundo Lorenzo, a circulação de dinheiro nas agências que também são "banco postal" pode ser o alvo dos bandidos. Confira:
Entrevista - Fabio Botacin - Delegado Lorenzo Fontes - 09-08-19.mp3