Correios com banco postal estão no alvo de assaltos, analisa delegado

Nos últimos meses, assaltos às agencias dos Correios têm se mostrado numerosos. Na terça-feira (6), por exemplo, a agência de Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, foi assaltada pela terceira vez desde este ano. No mesmo dia e bairro, um carteiro foi rendido. Mas, afinal, o que tem levado a esse cenário? Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o delegado da Polícia Federal, Lorenzo Fontes Espósito, analisa que nos últimos três anos, o número desses registros cresceu bastante.