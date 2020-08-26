Corredor exclusivo na Serra promete melhorar trânsito entre terminais

No prazo de até dois anos, o município da Serra pretende finalizar a obra de um corredor exclusivo para ônibus entre os terminais de Laranjeiras e Jacaraípe. A faixa exclusiva terá extensão de 2,2 km e tem o objetivo, por exemplo, de reduzir os engarrafamentos na região. A distância entre os terminais de forma geral é de cerca de 9 quilômetros. Em entrevista à CBN Vitória nesta quarta-feira (26), Mirian Soprani, secretária de Desenvolvimento Urbano da Serra, explica o projeto.

"Trata-se da obra da nova rotatória do Hospital Dório Silva, conhecida como "Rotatória do Ó", que terá três faixas em sentido único para veículos em geral e duas faixas de mão e contramão exclusivas para o transporte coletivo. A faixa exclusiva de ônibus terá extensão de 2,2 km, sendo 1,2 km do Terminal de Laranjeiras até a rotatória e 1 km da Rotatória do Ó à rotatória em frente à empresa Viminas. A obra já começou. A nova via vai agilizar a vida de quatro mil motoristas que circulam por hora na região de Parque Residencial Laranjeiras", detalha.