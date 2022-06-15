Corpus Christi em Castelo: 1,5 km de tapetes e expectativa de público de 100 mil pessoas

A pandemia interrompeu, por dois anos, a realização da tradicional Festa de Corpus Christi de Castelo, no Sul do Espírito Santo. Em 2022, os tapetes voltam a enfeitar as ruas da cidade neste dia 16 de junho. Serão 17 quadros e 17 passadeiras ao longo de 1,5 km pelas ruas que circulam a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha, no Centro do município. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador artístico da festa, Geraldo Vinco, afirmou que a expectativa é grande e os voluntários, cerca de três mil, voltaram com "uma vontade imensa que a festa aconteça". Segundo o coordenador, são esperados 100 mil visitantes - público que deve superar todos os anos. Para a confecção dos tapetes serão utilizadas 80 toneladas de material reciclado. Acompanhe!