Corpo de Bombeiros lança Operação Verão 2023/2024; saiba detalhes

No último domingo (10), o Corpo de Bombeiros Militar lançou a Operação Verão 2023/2024, uma parceria da corporação com os municípios capixabas, que visa conscientizar a população sobre os riscos de afogamentos, a partir da realização de atividades de prevenção, salvamento e segurança pública durante o verão.
Em entrevista à CBN Vitória, o Coronel Scharlyston Paiva, Diretor de Operações da corporação, detalha e fala também sobre o Projeto Bom Peixinho, que busca conscientizar crianças em situação de vulnerabilidade sobre os cuidados que devem ser tomados em ambientes aquáticos. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Coronel Scharlyston Paiva - 12-12-23.mp3