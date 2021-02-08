Corpo de Bombeiros faz ação de prevenção nas praias de Vitória

O assunto agora é verão. Vamos falar de uma ação preventiva promovida pelos militares do 1º Batalhão de Corpo de Bombeiros nas praias de Vila Velha e de Vitória. A iniciativa tem o objetivo de auxiliar e orientar os banhistas com foco na prevenção de afogamentos, dicas de segurança nas praias, em especial, com as crianças, e a divulgação de informações para evitar o contágio pelo coronavírus.