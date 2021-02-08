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VERÃO 2021

Corpo de Bombeiros faz ação de prevenção nas praias de Vitória

O tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, comandante do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros, destaca que o afogamento está entre as principais causas de mortes envolvendo crianças

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 11:55

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 fev 2021 às 11:55
O assunto agora é verão. Vamos falar de uma ação preventiva promovida pelos militares do 1º Batalhão de Corpo de Bombeiros nas praias de Vila Velha e de Vitória. A iniciativa tem o objetivo de auxiliar e orientar os banhistas com foco na prevenção de afogamentos, dicas de segurança nas praias, em especial, com as crianças, e a divulgação de informações para evitar o contágio pelo coronavírus.
Em entrevista à CBN Vitória, o tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, destaca que o afogamento está entre as principais causas de mortes envolvendo crianças. 
Entrevista Fernanda Queiroz Scharlyston Martins de Paiva, - 08-02-21.mp3

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