Corpo de Bombeiros faz ação de prevenção nas praias de Vitória

O assunto agora é verão. Vamos falar de uma ação preventiva promovida pelos militares do 1º Batalhão de Corpo de Bombeiros nas praias de Vila Velha e de Vitória. A iniciativa tem o objetivo de auxiliar e orientar os banhistas com foco na prevenção de afogamentos, dicas de segurança nas praias, em especial, com as crianças, e a divulgação de informações para evitar o contágio pelo coronavírus.
Em entrevista à CBN Vitória, o tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, destaca que o afogamento está entre as principais causas de mortes envolvendo crianças.
Entrevista Fernanda Queiroz Scharlyston Martins de Paiva, - 08-02-21.mp3