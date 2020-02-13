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CARNAVAL 2020

Corpo de Bombeiros explica o que falta para liberar Sambão do Povo

Ouça a entrevista com o tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, comandante do 1° Batalhão

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 13:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 fev 2020 às 13:34
Na tarde dessa quarta-feira (12), o Corpo de Bombeiros Militar realizou uma vistoria no Sambão do Povo, em procedimento para liberação do local para a realização do Carnaval de Vitória. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, comandante do 1º Batalhão, explicou o que falta ser entregue para que o alvará seja liberado. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ten-Cel Scharlyston Martins de Paiva - 13-02-20
Já contando com a liberação do evento, após cumprimento das exigências que ainda não foram atendidas, o Corpo de Bombeiros estará presente nos dias de Carnaval, em uma equipe de 70 bombeiros militares, divididos em dois turnos por dia. 

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