Corpo de Bombeiros explica o que falta para liberar Sambão do Povo

Na tarde dessa quarta-feira (12), o Corpo de Bombeiros Militar realizou uma vistoria no Sambão do Povo, em procedimento para liberação do local para a realização do Carnaval de Vitória. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, comandante do 1º Batalhão, explicou o que falta ser entregue para que o alvará seja liberado.