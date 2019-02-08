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PLANO DE ABANDONO

Corpo de Bombeiros explica como agir em caso de incêndio

Ouça as orientações do tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 12:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 fev 2019 às 12:47
O incêndio que atingiu o Centro de Treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira (08) e as sirenes que tocaram nesta mesma madrugada em Minas Gerais, por conta do risco de rompimento de barragem, reforçam a necessidade da existência de planos de abandono e também de pessoas treinadas para agir em situações de emergência.
Em entrevista à CBN Vitória, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, explica como as pessoas podem se salvar em situações como estas envolvendo fogo e rompimento de barragem.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tenente-coronel Carlos Wagner Borges - 08-02-19

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