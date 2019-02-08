Corpo de Bombeiros explica como agir em caso de incêndio

O incêndio que atingiu o Centro de Treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira (08) e as sirenes que tocaram nesta mesma madrugada em Minas Gerais, por conta do risco de rompimento de barragem, reforçam a necessidade da existência de planos de abandono e também de pessoas treinadas para agir em situações de emergência.